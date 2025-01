https://fr.sputniknews.africa/20250103/ces-pays-africains-recoivent-le-plus-dargent-de-leur-diaspora-1070015863.html

Ces pays africains reçoivent le plus d'argent de leur diaspora

Ces pays africains reçoivent le plus d'argent de leur diaspora

Sputnik Afrique

L'Égypte et le Nigeria sont les pays africains à avoir reçu les plus importants transferts de fonds de leur diaspora, selon un rapport de la Banque mondiale. 03.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-03T17:42+0100

2025-01-03T17:42+0100

2025-01-03T17:42+0100

international

diaspora

transfert

économie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/12/1069772070_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_6ee1dd42ec29e32d4fe4db168ff3f296.jpg

En 2024, les transferts de fonds vers le Moyen-Orient et l’Afrique devraient avoir augmenté de 5,4%, surtout en raison du rebond des flux vers l'Égypte, a récemment annoncé la Banque mondialeLes pays du continent africain les plus concernés sont:Au total, les transferts de fonds vers les pays à revenus faibles et intermédiaires devraient avoir atteint 685 milliards de dollars en 2024. Ces transferts de fonds, envoyés par des particuliers travaillant à l'étranger, dépassent souvent les investissements directs étrangers (IDE) et l'aide publique au développement (APD).

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, diaspora, transfert, économie