https://fr.sputniknews.africa/20250103/bp-demarre-la-production-de-gaz-naturel-liquefie-du-projet-gta-en-afrique-de-louest-1070007660.html

BP démarre la production de gaz naturel liquéfié du projet GTA en Afrique de l’Ouest

BP démarre la production de gaz naturel liquéfié du projet GTA en Afrique de l’Ouest

Sputnik Afrique

BP a annoncé jeudi avoir commencé à acheminer du gaz depuis la phase 1 du projet Greater Tortue Ahmeyim vers son navire flottant de production, de stockage et... 03.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-03T11:01+0100

2025-01-03T11:01+0100

2025-01-03T11:01+0100

gaz naturel liquéfié (gnl)

gaz

sénégal

mauritanie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103999/98/1039999846_194:0:4631:2496_1920x0_80_0_0_8189b8625cf1f423089eb111c17a9ce4.jpg

Le géant pétrolier BP a démarré la production de gaz naturel liquéfié du projet GTA en Afrique de l’Ouest. Le gaz de la phase 1 du projet GTA est acheminé vers un navire flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO) où les condensats et les impuretés sont retirés.Ensuite, le gaz est transporté par pipeline vers un navire flottant de gaz naturel liquéfié (FLNG) où il est refroidi et stocké jusqu’à l'exportation. Situé à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal, le projet GTA réserve ses premiers volumes de gaz aux pays hôtes."L'importance de l'Afrique dans le système énergétique mondial ne cesse de croître, et ces pays jouent désormais un rôle de plus en plus déterminant", a déclaré Gordon Birrell, vice-président exécutif de la production et des opérations de BP. La phase 1 devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de GNL par an.

sénégal

mauritanie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

gaz naturel liquéfié (gnl), gaz, sénégal, mauritanie