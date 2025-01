https://fr.sputniknews.africa/20250102/musk-accuse-biden-de-haute-trahison-1069993184.html

Musk accuse Biden de haute trahison

Musk accuse Biden de haute trahison

Sputnik Afrique

Elon Musk accuse Biden de haute trahison pour avoir avoir intentionnellement ouvert la frontière avec le Mexique en revendant les matériaux destinés à la... 02.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-02T09:56+0100

2025-01-02T09:56+0100

2025-01-02T09:56+0100

elon musk

joe biden

donald trump

états-unis

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/1d/1063164357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5800e580836aa70ac294a858365d1832.jpg

Musk accuse Biden de haute trahison pour avoir saboté la construction de mur à la frontière avec le Mexique. "Cent pour cent de trahison", a écrit le patron de Tesla sur X en commentant le post d'un internaute qui détaillait comment l'administration Biden avait revendu les matériaux destinés à la construction du mur frontalier et démantelé certains segments construits. L'administration du Président US sortant, liquidait ces matériaux aux enchères publiques afin de contrecarrer Donald Trump, a rapporté début décembre le Daily Wire. Selon les captures d'écran fournies par le journal, le prix de départ pour chaque lot de matériaux en acier n'était que de cinq dollars. Le Président élu avait déposé une plainte auprès du tribunal du Texas et exigé l'arrêt des ventes, selon le directeur de la communication de Trump, Steven Cheung. Finalement, le tribunal a interdit les enchères. Le mur, conçu pour empêcher le flux de migrants illégaux en provenance du Mexique, était l'initiative de Trump, mais il reste inachevé en raison de l'opposition des démocrates, y compris Biden.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

elon musk, joe biden, donald trump, états-unis