Moscou désigne le principal bénéficiaire de l'arrêt des livraisons de gaz via l'Ukraine

Washington tire profit de l'arrêt des livraisons de gaz via l'Ukraine décidée par Kiev, alors que l'Europe s'enlise dans la crise énergétique et paie le prix... 02.01.2025, Sputnik Afrique

Les États-Unis sont les principaux bénéficiaires de l'arrêt des livraisons de gaz via l'Ukraine, selon Maria ZakharovaLe refus de Kiev de renouveler les accords gaziers avec Gazprom "affaiblit le potentiel économique de l'Europe", a affirmé la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué ministériel.Berlin est en effet contraint d'acheter du gaz naturel à "des prix nettement plus élevés", selon la diplomate, pour qui l'Europe "paie le prix du patronage américain".L'accord sur le transit du gaz russe via l'Ukraine a expiré le 31 décembre. Volodymyr Zelensky a rejeté la possibilité d'étendre cet accord même aux achats effectués par des pays tiers.Désormais, le seul gazoduc convoyant du gaz russe pour les Européens est le Serbian Stream, raccordé au Turkish Stream.

