L'Union africaine tiendra un sommet sur sa stratégie agricole 2026-2035

L'Union africaine tiendra un sommet sur sa stratégie agricole 2026-2035

Le sommet extraordinaire sur le Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (PDDAA) aura lieu du 9 au 11 janvier à Kampala, en Ouganda... 02.01.2025, Sputnik Afrique

L’événement réunira les ministres de l’Agriculture et des Affaires étrangères des pays africains.Le PDDAA vise à accroître la sécurité alimentaire et la nutrition, à réduire la pauvreté rurale, à créer des emplois et à contribuer au développement économique. Le programme préconise un taux de croissance annuel de 6% dans le secteur agricole, avec les États membres de l’Union africaine consacrant au moins 10% de leur budget à l’agriculture.

