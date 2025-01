Les petits engins spatiaux vont mener le bal d'ici cinq ans, affirme un chercheur russe

"Si un essaim d'appareils vole dans l'espace, c'est lui qui accomplira la mission. Si l'un des engins tombe en panne, les pertes financières seront minimes et cela n'affectera pas le succès de la mission. Retirer de l'orbite un satellite en panne ne coûtera pas cher, et un appareil amélioré envoyé depuis la Terre le remplacera dans l'essaim. La technologie évolue rapidement et une telle mise à jour de l'essaim ne fera que profiter à la mission. Ainsi, le groupe de satellites sera constamment mis à jour et résoudra ses problèmes avec une plus grande efficacité", poursuit M.Ovtchinnikov.