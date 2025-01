https://fr.sputniknews.africa/20250102/la-tanzania-ports-authority-acquiert-490-hectares-pour-un-port-sec-a-dodoma-1070002007.html

La Tanzania Ports Authority acquiert 490 hectares pour un port sec à Dodoma

Les autorités portuaires tanzaniennes ont acquis un terrain pour créer un port sec dans la région de Dodoma, afin d'alléger la charge du port de Dar es Salaam...

La Tanzanie veut développer le port sec d'Ihumwa à Dodoma et étendre celui de Kwala, relate The Citizen. Le but est de décongestionner le port de Dar es Salaam.Le port sec d'Ihumwa accélérera le transport et servira de plateforme d'exportation.Celui de Kwala, dont la phase II de développement est prévue pour 2024/25, agit déjà comme une extension de Dar es Salaam, facilitant les douanes, réduisant les retards et offrant des options multimodales. En 2024, il a traité 300.000 conteneurs, soit 30% du volume de Dar es Salaam.

