https://fr.sputniknews.africa/20250102/la-ministre-ethiopienne-de-la-defense-se-rend-en-somalie-1070000492.html

La ministre éthiopienne de la Défense se rend en Somalie

La ministre éthiopienne de la Défense se rend en Somalie

Sputnik Afrique

La ministre éthiopienne de la Défense s'est rendue en Somalie pour la première fois depuis la querelle sur une base navale au Somaliland. 02.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-02T17:35+0100

2025-01-02T17:35+0100

2025-01-02T17:35+0100

afrique du nord

éthiopie

somalie

somaliland

accord

ministre

visite

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103365/13/1033651383_0:153:3015:1848_1920x0_80_0_0_90e2d60ca25eaf5462fecbc1b9bb7aba.jpg

La délégation éthiopienne envisage d’engager des discussions sur la mise en œuvre du récent accord d’Ankara sur l'amélioration des relations entre les deux pays, rapporte Garowe. Les relations entre les deux pays se sont dégradées au début de 2024 à cause d'un projet éthiopien de construction d'une base navale au Somaliland, république autoproclamée.En 2024, le Somaliland avait accepté de louer une partie de son littoral pour une base navale et un port commercial éthiopiens, en échange d'une éventuelle reconnaissance de l'indépendance du Somaliland. L’accord avait été qualifié de nul et non avenu par la Somalie.

afrique du nord

éthiopie

somalie

somaliland

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, éthiopie, somalie, somaliland, accord, ministre, visite