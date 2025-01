https://fr.sputniknews.africa/20250102/la-mauritanie-mise-sur-le-developpement-des-technologies-de-linformation-et-de-la-communication-1069999473.html

La Mauritanie mise sur le développement des technologies de l’information et de la communication

Le Président mauritanien a inauguré le 28 décembre dernier un projet visant à étendre le réseau de télécommunications dans la région d’Assaba, dans le sud-est... 02.01.2025, Sputnik Afrique

Ce projet fait partie d’un plan de couverture des services de communication électronique pour les régions frontalières du sud et du sud-est du pays.Le gouvernement mauritanien essaie de moderniser les infrastructures numériques du pays. En février 2024, le pays a annoncé un investissement de 30 millions de dollars pour développer son infrastructure numérique. Les TIC englobent à la fois des biens et des services, allant des technologies traditionnelles comme le téléphone et la télévision, aux technologies plus récentes comme le téléphone cellulaire et l'Internet.

