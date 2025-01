https://fr.sputniknews.africa/20250101/le-zimbabwe-a-aboli-la-peine-de-mort-1069987265.html

Le Zimbabwe a aboli la peine de mort

Le Zimbabwe a aboli la peine de mort

Sputnik Afrique

Un moratoire était en vigueur dans le pays depuis 2005, mais les tribunaux ont continué à condamner à la peine capitale pour des crimes comme le meurtre, la... 01.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-01T13:28+0100

2025-01-01T13:28+0100

2025-01-01T13:28+0100

zimbabwe

afrique subsaharienne

peine de mort

moratoire

amnesty international

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102771/51/1027715110_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d79ca1cd8dad79b5711a629d374c7717.jpg

Ils ne pourront plus le faire désormais, et les condamnations à mort existantes sont commuées en peines d'emprisonnement. Cependant, une disposition permet de rétablir la peine capitale en cas d'état d'urgence. Amnesty International a salué un "moment historique" et appelé les autorités à passer à l'abolition totale en supprimant la clause qui permet de restaurer la peine.

zimbabwe

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

zimbabwe, afrique subsaharienne, peine de mort, moratoire, amnesty international