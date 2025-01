https://fr.sputniknews.africa/20250101/le-mali-dresse-les-perspectives-et-les-priorites-pour-2025---1069986827.html

Le Mali dresse les perspectives et les priorités pour 2025

Sputnik Afrique

Dans son discours à la nation, Assimi Goïta a annoncé des initiatives visant à renforcer la stabilité et la préparation du Mali pour contrer les défis. 01.01.2025, Sputnik Afrique

Sécurite: les efforts des Forces armées maliennes (FAMas) contre les terroristes seront renforcés en 2025 "par l’amélioration des capacités d’anticipation, le redéploiement des forces et le retour des services sociaux de base dans les zones reconquises". Ressources naturelles: des recettes annuelles de 1.022 milliards de francs CFA devraient être générées grâce l’ouverture de la mine de lithium de Goulamina, des plus grandes au monde. Énergie: les projets comme les centrales solaires de Sanankoroba, de Safo et de Tiakadougou-Dialakoro sont censés diversifier les sources d’énergie et à améliorer la fourniture électrique.Culture: l’année 2025, déclarée celle de la culture, devrait être consacrée à "revitaliser les valeurs traditionnelles" et à renforcer l’identité culturelle nationale. Le patriotisme sera inculqué à la jeunesse grâce à un programme national d’éducation aux valeurs, lancé en avril 2024.

