Le diamant a rapporté près de 570.000 USD à la Centrafrique en 2023

L'extraction de diamants reste l'un des "porteurs de la croissance" pour la République centrafricaine, selon le Président Touadéra. 01.01.2025, Sputnik Afrique

Les taxes sur le diamant ont rapporté à la République centrafricaine près de 567.335 $ USD en 2023, a déclaré le Président Touadéra lors de son discours à la nation. Ainsi, ce secteur reste l'un des "porteurs de la croissance" pour le pays.Selon Faustin-Archange Touadéra, entre 2016 et 2023:Le gouvernement centrafricain envisage la promulgation d'un nouveau code minier et intensifie la lutte contre la fraude et la contrebande, ce qui laisse espérer la levée totale de l’embargo sur le diamant.

