Le Brésil à la présidence des BRICS: des objectifs tant traditionnels que nouveaux au premier plan

Le Brésil à la présidence des BRICS: des objectifs tant traditionnels que nouveaux au premier plan

Le pays sud-américain va prioriser les dossiers tels que la réforme des institutions de gouvernance mondiale, la lutte contre le changement climatique et la... 01.01.2025, Sputnik Afrique

Dans le même temps, le Brésil veut promouvoir l'utilisation des monnaies nationales et l'élaboration d'une approche commune de la gestion de l'intelligence artificielle. La présidence brésilienne du groupe sera confrontée à des défis, estime auprès de Sputnik Helena Margarido Moreira, experte en relations internationales. Le principal sera d'assurer le leadership au cours d'une nouvelle administration US, selon elle. Si Joe Biden posait quelques problèmes pour les BRICS, le protectionnisme de l'administration de Donald Trump serait un problème majeur pour le Sud global, ajoute-t-elle. Plus tôt, Trump a menacé les pays des BRICS d'imposer des droits de douane de 100% s'ils continuaient leur projet d'une devise alternative au dollar. D'ailleurs, selon Vladimir Poutine, il est trop tôt pour parler de création d'une monnaie unique du bloc. Malgré les menaces de Trump, la Russie continuera à travailler sur un instrument de règlement des BRICS, a déclaré à Sputnik le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexandre Pankine.

2025

