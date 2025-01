https://fr.sputniknews.africa/20250101/larmee-ukrainienne-a-perdu-plus-de-590000-hommes-en-2024-1069986332.html

L'armée ukrainienne a perdu plus de 590.000 hommes en 2024

Les pertes de Kiev au cours de l'an dernier s'élèvent à 593.410 personnes, selon les calculs de Sputnik basés sur les données du ministère russe de la Défense. 01.01.2025, Sputnik Afrique

Les troupes ukrainiennes perdaient environ 4.000 militaires par semaine en début d'année dernière. En mars, ce chiffre est passé à plus de 7.000, avant de diminuer légèrement. La tentative d'incursion dans les régions de Belgorod et de Koursk en mars a coûté 3.000 hommes à Kiev. Les pertes militaires ukrainiennes ont ensuite recommencé à augmenter et, à la fin du mois de mai, le bilan a dépassé pour la première fois les 10.000 soldats par semaine. Il n'est jamais redescendu. En août, Kiev a tenté d'envahir le territoire russe dans la région de Koursk, ce qui a encore fait croître ses pertes. Le plus lourd bilan humain pour l'armée de Kiev a été enregistré entre le 26 octobre et le 1er novembre. En une semaine, elle a perdu environ 17.000 hommes.

russie

ukraine

koursk

belgorod

