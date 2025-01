La Mauritanie et le Sénégal inaugurent le premier puits de gaz du projet GTA

© Photo Ministère sénégalais de l'Energie, du Pétrole et des Mines Le Comité du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), Ministre de l'Énergie et du Pétrole de la Mauritanie et de S.E. Birame Souleye Diop, Ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines de la République du Sénégal