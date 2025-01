https://fr.sputniknews.africa/20250101/ce-pays-africain-prend-le-relais-de-la-presidence-du-conseil-de-securite-de-lonu-1069985862.html

Ce pays africain prend le relais de la présidence du Conseil de sécurité de l’Onu

Ce pays africain prend le relais de la présidence du Conseil de sécurité de l’Onu

À partir de ce 1er janvier, la présidence du Conseil de sécurité de l’Onu passe pour un mois à l’Algérie, qui mise sur cette occasion pour faire avancer les... 01.01.2025, Sputnik Afrique

L’Algérie entame, ce 1er janvier, la présidence du Conseil de sécurité de l’Onu pour une durée d'un mois.Le pays mise sur cette occasion pour faire avancer les dossiers concernant les conflits au Moyen-Orient et la situation sécuritaire en Afrique. La première priorité sera de progresser sur la question palestinienne, a précédemment déclaré le ministre algérien des Affaires étrangères."Depuis son adhésion au Conseil de sécurité, l’Algérie est reconnue pour avoir été à l’origine de toutes les initiatives visant à maintenir l’attention sur la question palestinienne", a rappelé Ahmed Attaf. Les autres priorités fixées sont liées à la lutte contre le terrorisme en Afrique et au renforcement des liens entre la Ligue arabe et l’Onu.Dans ces objectifs, l’Algérie organisera une discussion ministérielle ouverte avec la participation prévue du Secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres.

