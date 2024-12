https://fr.sputniknews.africa/20241231/voici-les-leaders-africains-dans-la-transition-energetique-----1069979140.html

Voici les leaders africains dans la transition énergétique

Voici les leaders africains dans la transition énergétique

Sputnik Afrique

En 2024, le pays africain le mieux classé dans l’indice de la transition énergétique (ETI) mondial est le Maroc, selon Statista. 31.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-31T17:00+0100

2024-12-31T17:00+0100

2024-12-31T17:00+0100

afrique

classement

énergie

énergies renouvelables

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103154/23/1031542354_0:228:4368:2685_1920x0_80_0_0_ef68167f4a1a4498a878059ff6322dc9.jpg

La transition énergétique implique de passer des combustibles fossiles comme le charbon et le pétrole à des sources plus propres et renouvelables telles que l’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique. Malgré de nombreux problèmes existants, plusieurs pays africains ont réussi à adopter les énergies renouvelables. Le top 10 se présente comme suit: L’indice ETI évalue les pays en fonction de la performance de leur système énergétique et de leur état de préparation à la transition sur une échelle de 0 à 100.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, classement, énergie, énergies renouvelables