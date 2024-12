https://fr.sputniknews.africa/20241231/voici-ce-quont-souhaite-kim-jong-un-et-xi-jinping-a-poutine-pour-2025-1069979006.html

Voici ce qu'ont souhaité Kim Jong-un et Xi Jinping à Poutine pour 2025

Les présidents chinois et nord-coréen ont adressé leurs meilleurs vœux à Vladimir Poutine à l'approche du Nouvel An. 31.12.2024, Sputnik Afrique

À l'occasion du Nouvel An, le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a adressé au Président russe Vladimir Poutine ses vœux les plus sincères et a souhaité que l'année 2025 soit "l'année de la victoire dans la guerre du XXIe siècle", rapporte l'agence KCNA.Dans son message, le leader nord-coréen a désigné le Président russe comme "le plus proche ami et camarade" et a souhaité un renforcement du partenariat stratégique entre Moscou et Pyongyang.Le dirigeant chinois Xi Jinping, lui aussi a adressé ses meilleurs vœux au Président et au peuple russes."La Chine et la Russie avancent toujours côte à côte, en suivant le chemin de la justice, sans former d'alliances, sans confrontation et sans agir contre des pays tiers", lit-on dans son télégramme, publié sur le site du ministère chinois des Affaires étrangères.De son côté, Poutine a envoyé des félicitations à l'occasion de Noël et du Nouvel An à plus d'une trentaine d'anciens et actuels chefs d'État, y compris Xi Jinping et Kim Jong-un, a rapporté le Kremlin.

