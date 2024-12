Les vœux de Vladimir Poutine pour l'année 2025

https://fr.sputniknews.africa/20241231/les-vux-de-vladimir-poutine-pour-lannee-2025-1069978682.html

Le Président russe a tenu un discours traditionnel devant ses concitoyens à l'occasion du Nouvel An. Voici son texte intégral. 31.12.2024, Sputnik Afrique

Citoyens de Russie, chers amis, Dans quelques minutes, la nouvelle année 2025 se sera ancrée, achevant le premier quart du XXIe siècle. En Russie, cette période a été marquée par de nombreux événements de grande envergure, notamment d’importance historique. Nous nous sommes fixé de grands objectifs et nous les avons atteints, nous avons plus d'une fois surmonté les épreuves, car nous étions ensemble. C’est ainsi que notre unité s’est renforcée, notre confiance en nous-mêmes, en nos forces, en nos capacités. Oui, il nous reste encore beaucoup à régler, mais nous pouvons être fiers de ce qui a déjà été accompli. C’est notre patrimoine commun, une base fiable pour un développement ultérieur. Notre pays, indépendant, libre et fort, a su répondre aux défis les plus difficiles. Et maintenant, au seuil d’une nouvelle année, nous pensons à l’avenir. Nous sommes convaincus que tout ira bien, nous ne ferons qu'avancer. Nous savons avec certitude que la valeur absolue pour nous était, est et sera le sort de la Russie, le bien-être de ses citoyens. Les sentiments sincères envers la Patrie donnent à notre vie un sens profond, et le désir de contribuer à la protection de sa souveraineté, de sa sécurité, de ses intérêts et de son libre développement est devenu pour nous une question d’honneur. En cette nuit du Nouvel an, les pensées et les espoirs des proches et des amis, de millions de personnes à travers la Russie, sont avec nos soldats et de nos commandants. Vous êtes de véritables héros qui avez assumé la grande tâche militaire de défendre la Russie et d’offrir à notre peuple de solides garanties de paix et de sécurité. Nous sommes fiers de votre courage et de votre bravoure, nous croyons en vous. En votre honneur, en l'honneur du 80e anniversaire de la Grande Victoire et en respect de la mémoire de nos ancêtres qui ont combattu pour la Patrie de tout temps, l'année 2025 à venir a été déclarée en Russie l'année du Défenseur de la Patrie. Nous sommes des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants de la génération qui a écrasé le nazisme. Nous sommes fidèles aux engagements et aux traditions de nos vétérans. Chers amis, nous saluons toujours la nouvelle année chaleureusement et cordialement et espérons que nos rêves et nos pensées, nos meilleures intentions se réaliseront à coup sûr. Il reste très peu de temps avant la nouvelle année. Dans ces moments-là, nos plus proches sont à nos côtés. C'est notre famille, nos enfants, nos parents, nos petits-enfants, nos amis et nos compagnons d'armes. Je souhaite bien-être et prospérité à chacun de nos foyers, à chacune de nos familles et à notre pays bien-aimé la Russie. Quand nous sommes ensemble, tout deviendra réalité. Bonne année, chers amis, bonne année 2025!

