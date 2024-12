https://fr.sputniknews.africa/20241231/les-chars-russes-sont-desormais-equipes-de-protections-anti-drones-avancees----1069976020.html

Les chars russes sont désormais équipés de protections anti-drones avancées

Leur conception a subi ce changement à la suite de l'expérience des opérations militaires spéciales, a déclaré aux journalistes le fabricant de chars... 31.12.2024, Sputnik Afrique

Les chars sont également équipés de systèmes de camouflage et de guerre électronique améliorés pour contrer les drones. La société russe Uralvagonzavod a rempli les contrats 2024 pour les chars T-90M et T-72B3M et en a envoyé deux échelons aux troupes russes, a déclaré le géant de l'industrie de la défense.

