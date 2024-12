https://fr.sputniknews.africa/20241231/le-logo-officiel-de-la-confederation-de-laes-est-devoile---photo-1069971902.html

Le logo officiel de la Confédération de l’AES est dévoilé - photo

Le logo officiel de la Confédération de l'AES est dévoilé - photo

Il symbolise l'unité et la solidarité des trois nations membres: le Mali, le Niger et le Burkina Faso, explique la presse locale. 31.12.2024

L’emblème s’accompagne d’un slogan: “Un Espace – Un Peuple – Un Destin”. Il représente un soleil rayonnant et un majestueux baobab, "symbole de vie et de diversité". On y voit également des silhouettes de personnages, ce qui signifie "la diversité et l’interdépendance" des peuples du Sahel. Trois étoiles symbolisent ces trois pays membres. Le logo a été rendu public après la réunion à Bamako des autorités nigériennes, maliennes et burkinabè.

