Le Burkina Faso s'en prend aux emballages et sacs en plastique

Le Burkina Faso s'en prend aux emballages et sacs en plastique

Pour protéger son environnement, le Burkina Faso a adopté hier une loi interdisant les emballages et sacs en plastique à usage unique. 31.12.2024

L’Assemblée législative de transition a adopté, le 30 décembre, une loi concernant l'usage des emballages en plastique, qui doit entrer en vigueur dans six mois."Aujourd'hui est un grand jour pour le Burkina Faso dans la lutte contre la menace plastique", a déclaré à cette occasion le ministre de l'Environnement.Pour la bonne mise en œuvre de la loi, l'État a subventionné à hauteur de plus de 1,6 million de dollars la production de 16 millions d’emballages réutilisables.Selon Roger Barro, conformément à la nouvelle loi, les dimensions du plastique devront être de "44 cm pour la largeur, 70 cm pour la longueur et au moins 70 microns pour l’épaisseur".Ce projet a été validé par le Fonds pour l'environnement mondial, qui a accordé 2,5 millions de dollars pour sa réalisation.

