La feuille de route de la Confédération au centre de la rencontre des Premiers ministres de l'AES

Ali Lamine Zeine, Abdoulaye Maïga et Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo ont eu une réunion de travail le 30 décembre à Niamey. 31.12.2024, Sputnik Afrique

Elle a été consacrée aux avancées réalisées et à la définition des priorités pour les mois à venir. La feuille de route de la Confédération est axée sur trois priorités: le développement, la défense et la diplomatie. L’hôte de la rencontre, le Premier ministre du Niger, a mis en avant une convergence de vues sur la mission commune que ses homologues et lui doivent remplir dans le cadre de la Confédération AES. Le chef du gouvernement burkinabè a insisté sur la nécessité d’une coopération renforcée pour faire face aux tentatives de déstabilisation de la région et aux autres défis actuels. En amont de cette réunion, les trois chefs de l'exécutif ont été reçus par le général de brigade Abdourahamane Tiani.

