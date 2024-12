https://fr.sputniknews.africa/20241231/ethiopie-le-palais-national-rouvre-apres-sa-restauration-1069979242.html

Éthiopie: le palais national rouvre après sa restauration

L'inauguration s'est déroulée ce 29 décembre en présence du Premier ministre et de nombreux hauts fonctionnaires. 31.12.2024, Sputnik Afrique

La rénovation de ce site fait partie de l'initiative plus large d'Abiy Ahmed visant à préserver l'histoire et l'héritage culturel de l'Éthiopie, a souligné le bureau du Premier ministre sur ses réseaux sociaux. Le musée du palais est désormais ouvert au public. Le palais national est la dernière résidence de l’empereur Hailé Selassié renversé en 1974. Construit en 1955 dans un style néoclassique avec des touches d'art déco, il représente un lieu patrimonial d’un grand intérêt historique et esthétique.

