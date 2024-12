https://fr.sputniknews.africa/20241231/e-pays-africain-prevoit-de-relancer-ses-anciennes-mines-dor-1069972538.html

Сe pays africain prévoit de relancer ses anciennes mines d’or

L'Algérie prévoit d’augmenter sa production d'or grâce à la relance de ses anciennes mines d'Amesmassa et de Tirek, selon le PDG du groupe Sonarem. 31.12.2024, Sputnik Afrique

Afin d'augmenter sa production d'or, l'Algérie s'apprête à relancer ses anciennes mines d'Amesmassa et de Tirek, situées dans la wilaya de Tamanrasset, qui sont restées abandonnées au cours des 10 dernières années.Dans cet objectif, le gouvernement a déjà délivré environ 46 licences à des entreprises souhaitant exploiter les gisements aurifères, selon le PDG du groupe Sonarem, cité par des médias.Entre 2022 et décembre 2024, la production de l'or en Algérie a dépassé les 351 kg, a fait valoir Belkacem Soltani. Ces accomplissements résultent de la mise en œuvre de la stratégie du Président Abdelmadjid Tebboune, visant à réduire les importations de matières premières et à augmenter les exportations nationales hors hydrocarbures.En général, en 2024, les exportations de ressources minérales algériennes ont fortement augmenté, de nouveaux projets ont été lancés et l'afflux d'investissements étrangers dans le secteur devient de plus en plus important, a conclu le responsable.

