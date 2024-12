https://fr.sputniknews.africa/20241231/conflit-ukrainien-larmee-russe-a-libere-214-localites-en-2024-1069970882.html

Conflit ukrainien: l’armée russe a libéré 214 localités en 2024

En 2024, l'armée russe a libéré 214 localités dans la zone de l'opération militaires en Ukraine et dans la région russe de Koursk.

Parmi les succès les plus significatifs de l'année figure la prise des villes d'Avdeïevka, d'Ougledar et de Sélidovo. Le plus grand nombre de localités libérées se trouve dans la république populaire de Donetsk - 157.Le mois de septembre a été celui le plus réussi en termes de nombre de localités libérées — 36. En décembre, les troupes russes ont également remporté beaucoup de succès, libérant, au matin du 31 décembre, plus de 30 localités.

