https://fr.sputniknews.africa/20241230/un-tgv-capable-datteindre-450-kmh-a-ete-devoile-en-chine-1069957381.html

Un TGV capable d'atteindre 450 km/h a été dévoilé en Chine - vidéo

Un TGV capable d'atteindre 450 km/h a été dévoilé en Chine - vidéo

Sputnik Afrique

La Chine a dévoilé dimanche un nouveau modèle de train à grande vitesse (TGV), le CR450, capable d'atteindre une vitesse de 450 km/h lors des essais. 30.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-30T06:58+0100

2024-12-30T06:58+0100

2024-12-30T06:59+0100

chine

train

tgv

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/1e/1069957213_0:2:3638:2048_1920x0_80_0_0_08030d531ae6a9b5ff390da114fcfcfe.jpg

Les tests du CR450 ont révélé "des performances inédites à l'échelle internationale" en termes de vitesse opérationnelle, de consommation d'énergie, de niveau sonore intérieur et de distance de freinage, indique China Railway, l'entreprise publique en charge du système ferroviaire en Chine.Le futur train permettra de réduire les temps de trajet et d'améliorer la connectivité, rendant les déplacements plus pratiques et efficaces pour les voyageurs, ajoute la même source.Le CR450 sera le "TGV" le plus rapide au monde, selon China Railway, qui prévoit de réaliser une série d'essais supplémentaires et d'optimiser les indicateurs techniques afin de permettre une mise en service commerciale dans les meilleurs délais.La Chine dispose d'environ 47.000 kilomètres de lignes à grande vitesse reliant ses principales villes.Ces dernières années, le géant asiatique a exporté sa technologie ferroviaire à grande vitesse en Thaïlande, en Indonésie et en Serbie, où il a construit la ligne Belgrade-Novi Sad.

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

chine, train, tgv