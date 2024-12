L’année 2024 touche à sa fin. Comment a-t-elle été pour l’Afrique ? Les pays du continent ont pu réaffirmer leur souveraineté et faire résonner leurs voix plus... 30.12.2024, Sputnik Afrique

Retour sur l’année 2024 en Afrique avec Anna virtuelle

Pour lire cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version du navigateur web qui prend en charge une vidéo HTML5 © Sputnik

L’année 2024 touche à sa fin. Comment a-t-elle été pour l’Afrique ? Les pays du continent ont pu réaffirmer leur souveraineté et faire résonner leurs voix plus fort à l’international. Cette année a aussi été placée sous le signe de la croissance et du développement pour les Africains.