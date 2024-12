https://fr.sputniknews.africa/20241230/les-pays-dafrique-du-nord-et-du-moyen-orient-achetent-le-plus-du-ble-russe-1069969503.html

Les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient achètent le plus du blé russe

Les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient achètent le plus du blé russe

Ainsi, 22% du blé russe est exporté vers l'Afrique du Nord et 44% vers le Proche-Orient, ressort-il des calculs des experts russes.

Au cours des deux dernières années, les plus gros acheteurs de blé russe ont été la Turquie, l'Égypte, l'Iran, l'Arabie saoudite et le Bangladesh, avec des achats allant de 4 millions de tonnes à environ 1 million, selon leurs estimations. Pour la saison prochaine, la Russie restera le leader mondial des exportations céréalières, totalisant 23% du marché avec plus de 46 millions de tonnes. Dans le même temps, le blé représentera plus des trois quarts des exportations russes de céréales, disent les pronostics. Parmi les autres produits agroalimentaires russes prisés à l'étranger figurent les huiles végétales, la viande et les produits laitiers. L'Égypte et l'Algérie sont dans le top des pays importateurs d’huiles russes. Les deux pays achètent également des produits laitiers russes, dont le lait en poudre. Le continent africain est aussi une des destinations prometteuses pour les exportations de viande, signalent les experts.

