Un photographe russe qui révélait "les secrets de la diplomatie mondiale" passe de vie au trépas

Le décès du "chroniqueur photographique de la vie du ministère des Affaires étrangères", Edouard Pessov, a été annoncé la porte-parole de la diplomatie russe. 29.12.2024, Sputnik Afrique

Il a immortalisé tous les ministres des Affaires étrangères de l'URSS et de la Russie. Il avait 93 ans.Edouard Pessov était "participant direct à des milliers d'événements internationaux majeurs à travers le monde", a écrit Maria Zakharova sur Telegram.Il "était connu sur tous les continents et aimé pour son énergie inépuisable, le pouvoir créateur qui affirme la vie et sa nature empathique".

