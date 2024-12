https://fr.sputniknews.africa/20241229/loccident-a-besoin-dun-ennemi-pour-gonfler-les-capacites-militaires-de-lotan-pointe-un-expert-1069956531.html

L'Occident a besoin d'un ennemi pour gonfler les capacités militaires de l'Otan, pointe un expert

Présenter la Russie comme une menace mondiale profite au complexe militaro-industriel US, déclare à Sputnik Afrique un professeur adjoint à l'Université... 29.12.2024, Sputnik Afrique

Grâce à cette perception, les dépenses de défense des pays de l'Alliance nord-atlantique sont passées de 2% à 5%, indique-t-il. L'universitaire remet également en question la crédibilité de la médiation occidentale dans le conflit ukrainien, en rappelant l'échec des accords de Minsk. "Chat échaudé craint l'eau froide", résume-t-il en soulignant la nécessité pour les nouvelles puissances du Sud global d'être impliquées dans les négociations afin de garantir l'équité et la confiance. Concernant les racines du conflit ukrainien, l'enseignant les fait remonter à un "coup d'État militaire organisé et soutenu par l'Occident", ainsi qu'à l'oppression culturelle et linguistique des populations russophones. Selon lui, la négligence de ces griefs pourrait aggraver davantage la situation dans la région. Moscou joue un rôle dans la promotion de la stabilité ailleurs, notamment en offrant ses bases militaires en Syrie à des fins humanitaires, ajoute l'expert. Il insiste sur l'importance de ne pas dénigrer la Russie dans le cadre des efforts déployés à l'échelle mondiale pour parvenir à la paix.

