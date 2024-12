https://fr.sputniknews.africa/20241229/les-usa-et-leurs-allies-veulent-infliger-des-degats-a-la-russie-pour-quelle-se-retire-de-la-syrie-1069945901.html

Les USA et leurs alliés veulent infliger des dégâts à la Russie pour qu’elle se retire de la Syrie

Les USA et leurs alliés veulent infliger des dégâts à la Russie pour qu’elle se retire de la Syrie

Ills veulent notamment que Moscou abandonne ses bases militaires dans ce pays; pourtant, l'Occident interprète à tort la patience de Moscou comme une... 29.12.2024, Sputnik Afrique

C'est ainsi qu'il a commenté la déclaration du Service de renseignement extérieur russe (SVR), selon lequel la CIA et le MI6 élaborent des plans pour organiser une série d’attaques terroristes contre des installations militaires russes en Syrie en utilisant des combattants de Daech* armés de drones.Washington et Londres cherchent à ainsi forcer la Russie à quitter la Syrie pour déstabiliser davantage le Moyen-Orient.Parallèlement, les États-Unis ont l'intention de maintenir le contrôle des zones riches en pétrole de la Syrie à l'est de l'Euphrate sous prétexte de combattre Daech*, a également noté le SVR."Il n'y a aucun intérêt ou intention de la part des États-Unis de promouvoir la démocratie ou la stabilité" dans la région, conclut l'expert.*organisation terroriste interdite par la Russie et d'autres pays

