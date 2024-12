https://fr.sputniknews.africa/20241229/le-tchad-souhaite-sinterconnecter-a-legypte-via-la-fibre-optique-1069951696.html

Le Tchad souhaite s’interconnecter à l’Égypte via la fibre optique

"Le pays étant enclavé, le projet de connexion avec l’Égypte renforcera et fera du Tchad le hub de l’interconnexion numérique en Afrique", a déclaré le... 29.12.2024, Sputnik Afrique

Le projet ad hoc était au menu d’une rencontre jeudi entre Boukar Michel, chef du ministère concerné, et une délégation de la société publique égyptienne Telecom Egypt. La date de lancement du projet n'a pas encore été révélée.La connectivité internationale du Tchad dépend essentiellement de ses voisins côtiers, comme le Cameroun et le Soudan. Le projet devrait aider à l'améliorer et à diversifier les sources d’accès. Une infrastructure télécoms nationale perfectionnée devra améliorer la qualité des services fournis.L’Égypte, en revanche, est déjà connectée à une quinzaine de câbles. C'est ainsi l’un des pays africains les plus riches en matière de câbles sous-marins.Le Tchad fait déjà partie du projet de la dorsale transsaharienne de fibre optique. La nouvelle route de fibre optique terrestre longera l’itinéraire reliant le pays à l’Égypte via la Libye.

