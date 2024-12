https://fr.sputniknews.africa/20241229/le-tchad-entame-la-derniere-etape-de-la-transition-notamment-des-elections-legislatives-1069944136.html

Le Tchad entame la dernière étape de la transition, notamment des élections législatives

Les Tchadiens sont appelés aux urnes, dimanche, 29 décembre, pour des élections, législatives, provinciales et locales, dernière étape de la transition... 29.12.2024, Sputnik Afrique

Selon l'Agence nationale de gestion des élections (ANGE), les élections ont commencé, ce samedi, avec le vote des militaires, des nomades et de la diaspora.L’ensemble des Tchadiens, quelque 8 millions, sont, quant à eux, appelés aux urnes, dimanche, pour choisir leurs députés, leurs maires et leurs représentants locaux. Le vote est prévu, de 06h00 à 17h00. Près de 179 partis ou regroupements politiques sont en lice et 1.329 candidats sont autorisés par le Conseil constitutionnel à figurer sur les listes définitives des candidats aux législatives pour 188 sièges au parlement. Ces législatives marquent une des dernières étapes du processus de transition amorcé à la mort du président Idriss Déby Itno, en avril 2021. Les dernières législatives remontent à 2011. L'Assemblée nationale devait être renouvelée en 2015, mais, le scrutin a connu plusieurs reports en raison notamment de difficultés financières et de l'épidémie de coronavirus. La campagne électorale pour ce scrutin a pris fin le 27 décembre. La proclamation des résultats provisoires est prévue pour le 15 janvier 2025 et les résultats définitifs le 3 février 2025.

