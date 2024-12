https://fr.sputniknews.africa/20241229/grande-expedition-africaine-en-2024-les-navires-ont-parcouru-plus-de-20000-milles-1069954312.html

Grande expédition africaine: en 2024, les navires ont parcouru plus de 20.000 milles

Grande expédition africaine: en 2024, les navires ont parcouru plus de 20.000 milles

Sputnik Afrique

Le programme est effectué par deux navires de recherche, l’Atlantniro et l’Atlantis. 29.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-29T17:23+0100

2024-12-29T17:23+0100

2024-12-29T17:23+0100

expédition

pêche

navires

russie

afrique

poisson

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/12/1067907789_0:63:601:401_1920x0_80_0_0_db614fe6e548bc84a4e9b94b64047ca2.jpg

Le navire Atlantniro achève une étude sur l’abondance d'espèces de petits poissons pélagiques dans la région mauritanienne. La quasi-totalité de la superficie aquatique, allant de la frontière avec la zone marocaine au nord jusqu'à 17°30 de latitude nord au sud, a été étudiée.Selon les données préliminaires, la plupart des prises des chaluts étaient de jeunes chinchards noirs, mesurant entre 11 et 17 cm de longueur. Les chercheurs évaluent avec optimisme les perspectives de pêche de l’un des spécimens les plus précieux et les plus recherchés de cette région.Le navire Atlantis a évalué la biomasse des ressources biologiques aquatiques démersales dans la zone économique exclusive de la République de Guinée. L'étude s'est déroulée du 28 novembre au 23 décembre 2024.Avant le début des travaux, les chercheurs russes ont coordonné les programmes de travail avec les spécialistes locaux, qui ont ensuite participé aux études.Au cours de l'expédition, les deux navires ont effectué un total de 405 relevés au chalut , mesuré 79.522 spécimens de poissons et soumis 8.159 spécimens à des analyses biologiques.Les données recueillies contribueront à préciser les connaissances sur l'état des bioressources aquatiques dans les eaux africaines et les perspectives de leur utilisation pour la pêche.Au cours de l’année à venir, il est prévu d’élargir la zone de travail de l’expédition. Les recherches seront menées dans des zones des pays d’Afrique du Nord-Ouest (Sénégal, Guinée-Bissau, Sierra Leone) dans les eaux du golfe de Guinée, de l’Angola et de la partie occidentale de l’océan Indien.

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

expédition, pêche, navires, russie, afrique, poisson