Un appel à l'aide ignorée: Le drame soudanais face à l'impuissance mondiale

Le conflit au Soudan se prolonge depuis 18 mois, causant un nombre de victimes qui dépasse celui observé en Ukraine et qui est considérablement supérieur aux... 28.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-28T17:07+0100

2024-12-28T17:07+0100

2024-12-28T17:07+0100

Un appel à l'aide ignorée : Le drame soudanais face à l'impuissance mondiale Sputnik Afrique Le conflit au Soudan se prolonge depuis 18 mois, causant un nombre de victimes qui dépasse celui observé en Ukraine et qui est considérablement supérieur aux pertes humaines à Gaza, selon certaines estimations américaines. L’Avenir Souverain engage un expert et un officiel soudanais pour discuter de la situation.

Le gouverneur du Darfour, Mini Arko Minawi, critique l'inefficacité de la communauté internationale, affirmant qu'elle n'a pas rempli son rôle de protection des droits de l'homme au Soudan. Il appelle à une plus grande coopération internationale, soulignant l'importance des échanges et des interactions entre les nations pour répondre aux besoins mutuels.Pour Abobakr Mohamed Abbakar Khussein, professeur a l’université d’État technique de Moscou, le conflit au Soudan illustre de manière tragique les conséquences d'une mauvaise évaluation des forces en présence. Les RSF et les forces armées soudanaises, par leurs erreurs de calcul, ont plongé le pays dans une guerre dévastatrice qui a des répercussions inimaginables.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

