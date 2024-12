https://fr.sputniknews.africa/20241228/lukraine-a-ouvert-un-deuxieme-front-en-afrique-selon-lambassadeur-russe-au-mali-et-au-niger-1069933248.html

L'Ukraine a ouvert un "deuxième front" en Afrique, selon l'ambassadeur russe au Mali et au Niger

Incapable de progresser sur le champ de bataille en Ukraine, Kiev soutient les groupes armés en Afrique dans le but d'ouvrir un nouveau front, a déclaré aux... 28.12.2024, Sputnik Afrique

L'Ukraine a ouvert un "deuxième front" en Afrique pour aider les formations armées illégales à lutter contre les gouvernements des pays amis de la Russie, a annoncé aux journalistes Igor Gromyko, ambassadeur de Russie au Mali et au Niger.Le Mali a rompu les relations diplomatiques avec l'Ukraine en août et appelé les Africains à condamner les actions subversives de Kiev qui constituent une menace pour la stabilité du continent, a rappelé le diplomate.Les mises en garde du Mali ont été entendues puisque l'ambassadeur ukrainien à Dakar a été convoqué et que le Niger a décidé aussi de rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, peu après Bamako, note le diplomate.Fin août, les autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger avaient adressé une lettre au président du Conseil de sécurité de l’ONU pour "condamner fermement le soutien ouvert du gouvernement ukrainien au terrorisme international, en particulier dans la région du Sahel".

