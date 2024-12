https://fr.sputniknews.africa/20241228/le-senegal-veut-appliquer-le-principe-de-reciprocite-aux-pays-imposant-le-visa-a-ses-ressortissants-1069927951.html

Le Sénégal veut appliquer le principe de réciprocité aux pays imposant le visa à ses ressortissants

C’est ce qu’a fait savoir Ousmane Sonko dans son discours sur la politique générale du pays le 27 décembre devant les parlementaires. 28.12.2024, Sputnik Afrique

"Nous engagerons des discussions avec les pays des catégories B et C afin d'exiger le visa gratuit pour les ressortissants dans le cadre de cette réciprocité", a déclaré le Premier ministre. Les pays dits des catégories A et B sont ceux exemptés de visa ou ne nécessitant pas de visa pour entrer au Sénégal. Par exemple, 15 pays africains, notamment la Gambie, le Mali, le Bénin, le Togo, ainsi qu’une centaine d’autres pays, comme l’Argentine, l’Afrique du Sud, l’Algérie, les États-Unis, la France, l’Inde, la Russie, la Turquie.De plus, le gouvernement entend ouvrir des discussions pour appliquer "le principe de réciprocité pour la délivrance de visa aux ressortissants de certains pays qui l’exigent à nos ressortissants", a dit Ousmane Sonko. Ici, il s’agit des pays dits de la catégorie C, notamment la Chine, l’Iran, la Biélorussie, la Corée du Nord, etc.

