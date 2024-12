https://fr.sputniknews.africa/20241228/le-retour-du-plafond-de-la-dette-americaine-est-un-pansement-sur-une-jambe-de-bois-1069930911.html

Le retour du plafond de la dette américaine est un "pansement sur une jambe de bois"

Rétablir un plafond de la dette à partir du 2 janvier 2025 ne sera pas efficace si Washington ne met pas en œuvre des coupes dans ses dépenses, notamment... 28.12.2024, Sputnik Afrique

Le plafond de la dette des États-Unis qui entrera de nouveau en vigueur le 2 janvier ne sera d'aucune utilité si Washington ne réduit pas ses dépenses, surtout administratives et militaires, et s'il n'augmentent pas les impôts, a affirmé à Sputnik Léonide Khazanov, expert industriel indépendant.D'autres pistes de redressement existent, comme:Les États-Unis vont atteindre leur nouveau plafond de la dette entre le 14 et le 23 janvier ce qui nécessitera des mesures urgentes pour éviter un défaut de paiement.Selon le Fonds monétaire international (FMI), le niveau de la dette publique américaine atteindra 121% du PIB d'ici fin 2024 et 131,7% en 2029. Sous la présidence de Joe Biden, cette dette est passée de 28.000 milliards de dollars en 2021 à un niveau sans précédent de plus de 36.000 milliards en 2024.

