L'Afrique du Sud a proposé son aide au Mozambique pour surmonter la crise

"Le Président Cyril Ramaphosa nous a demandé de réaffirmer la solidarité du gouvernement et du peuple sud-africain et leur volonté d'apporter leur aide. Nous avons reçu des informations détaillées de nos amis mozambicains, sur l'essence du problème, ce qui est fait pour le résoudre et quel peut être notre rôle de voisins dans la recherche de la paix", a déclaré Sydney Mufamadi, selon Radio Moçambique.