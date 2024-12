https://fr.sputniknews.africa/20241228/la-chine-a-officiellement-annonce-la-decouverte-du-plus-grand-gisement-dor-au-monde-1069927512.html

La Chine a officiellement annoncé la découverte du plus grand gisement d'or au monde

Cette découverte dans la province du Hunan a plus que doublé les réserves d'or non exploitées du pays. 28.12.2024, Sputnik Afrique

La Chine représente déjà 10,6 % de la production mondiale annuelle d'or, se plaçant devant l'Australie et la Russie, qui ont des parts de 10,3 % chacune.Le gisement d'or récemment découvert contient des dizaines de veines et de grandes réserves en couches plus profondes.On s'attend à ce que ce gisement fournisse plus de 1.000 tonnes d'or, d'une valeur de plus de 83 milliards de dollars américains.

