En 2024, la Russie a doublé les livraisons de blé à la Tunisie

En 2024, la Russie a doublé les livraisons de blé à la Tunisie

Uniquement pour la moitié du mois de décembre, la Russie a exporté 842.000 tonnes de blé en Tunisie, selon le Centre russe d'évaluation de la sécurité et de la... 28.12.2024, Sputnik Afrique

Cette augmentation de 86% atteste "non seulement du potentiel d'exportation croissant de la Russie, mais aussi du besoin de la Tunisie de partenaires fiables", déclare Rouslan Khassanov, directeur de la structure.En 2023, la Russie a exporté en Tunisie 2 millions de tonnes de blé, devenant ainsi le plus gros fournisseur en la matière. De plus, au cours de 2024, la Russie a fourni des quantités importantes d'orge au pays maghrébin.

