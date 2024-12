https://fr.sputniknews.africa/20241228/ce-pays-africain-est-leader-pour-les-importations-de-ble-russe-1069938045.html

Ce pays africain est leader pour les importations de blé russe

Ce pays africain est leader pour les importations de blé russe

Sputnik Afrique

Le Caire est le principal importateur de blé russe pour la période de juillet à décembre, selon des données du centre Rusagrotrans. 28.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-28T17:25+0100

2024-12-28T17:25+0100

2024-12-28T17:25+0100

international

afrique subsaharienne

égypte

céréales

blé

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101801/02/1018010267_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_32cd0891a52031db509079000a737f0f.jpg

L'Égypte a importé 5,3 millions de tonnes de blé russe sur la première moitié de la campagne agricole 2024/25 (juillet-décembre), soit 1,8 fois plus qu'un an plus tôt, a annoncé le centre d'analyse de Rusagrotrans, opérateur russe d'infrastructures ferroviaires pour le transport de marchandises agro-industrielles en vrac.Les autres principaux importateurs de blé russe sont:Les exportations de blé au cours de la première moitié de la campagne 2024/25 atteindront un record de 29,4 millions de tonnes, ce qui dépassera de 1,7 million le record de la campagne précédente.

afrique subsaharienne

égypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique subsaharienne, égypte, céréales, blé