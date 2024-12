https://fr.sputniknews.africa/20241227/une-plainte-deposee-contre-le-ministre-senegalais-qui-avait-qualifie-les-tirailleurs-de-traitres--1069911222.html

Une plainte déposée contre le ministre sénégalais qui avait qualifié les tirailleurs de "traîtres"

Une plainte déposée contre le ministre sénégalais qui avait qualifié les tirailleurs de "traîtres"

À l’origine de la plainte se trouve la Fédération africaine des descendants de tirailleurs sénégalais, relate Ndar Info. Elle a également lancé une pétition... 27.12.2024, Sputnik Afrique

Le texte de la pétition a déjà été signé par plus de 700 personnes, relate le média.Les déclarations du ministre sont "irrespectueuses" et "injurieuses", a souligné Gueye Para, président de la Fédération. Le fonctionnaire en question, chargé de l'administration et de l'équipement à la présidence sénégalaise, avait désigné les tirailleurs comme des "traîtres". Ils se seraient "battus contre leurs frères" lors de révoltes ou guerres anticoloniales en Afrique, avait dit Cheikh Oumar Diagne le 21 décembre dans une interview télévisée. "Ceux qui célèbrent les tirailleurs ne savent pas qui sont en réalité ces soldats", a-t-il assuré.

afrique subsaharienne, sénégal, seconde guerre mondiale