Un Américain reconnu coupable d'espionnage pour un système de dépistage génétique en Russie

Un Américain reconnu coupable d'espionnage pour un système de dépistage génétique en Russie

Un espion américain ayant remis des données au Pentagone pour le dépistage génétique de la population russe a été condamné à 15 ans de prison, selon le FSB. 27.12.2024, Sputnik Afrique

Gene (Ievgueni) Spector, "agissant dans l'intérêt du Pentagone et d'une organisation commerciale affiliée, a collecté et transféré diverses informations sur des sujets biotechnologiques et biomédicaux, y compris ceux constituant des secrets d'État, pour la création ultérieure par les États-Unis d'un système de dépistage génétique rapide de la population russe", indique rapporte le FSB. Le tribunal municipal de Moscou l'a condamné à 15 ans de prison dans une colonie à régime strict et à une amende de plus de 14 millions de roubles (environ 135.000 dollars).

