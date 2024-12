https://fr.sputniknews.africa/20241227/mozambique-le-sg-de-lonu-preoccupe-par-la-violence-post-electorale-lance-un-appel-au-calme-1069908611.html

Mozambique: le SG de l'Onu préoccupé par la violence post-électorale, lance un appel au calme

27.12.2024

Dans une déclaration diffusée, jeudi, par sa porte-parole, le chef de l’ONU prend note de l’annonce du Conseil constitutionnel du Mozambique sur les résultats des élections générales du 9 octobre dernier.“Le Secrétaire général est préoccupé par la violence post-électorale qui a conduit à des pertes en vies humaines, et par la destruction des biens publics et privés”, a-t-elle indiqué.M. Guterres exhorte tous les leaders politiques et les parties prenantes nationales concernées à “atténuer les tensions, y compris par un dialogue significatif, à redresser le système judiciaire, à s’abstenir des actes de violence et à redoubler d’efforts pour parvenir à un règlement pacifique du conflit, de manière constructive, ce qui est essentiel pour l’avenir commun des Mozambicains”.La proclamation, lundi, des résultats des élections générales a semé le chaos dans plusieurs régions du pays, faisant de nouvelles victimes et des destructions généralisées.

