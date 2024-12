https://fr.sputniknews.africa/20241227/lutte-contre-les-epidemies-moscou-sinvestit-dans-la-sante-publique-du-continent-africain-1069913214.html

Lutte contre les épidémies: Moscou s'investit dans la santé publique du continent africain

Proclamée le 27 décembre 2020 par l’Onu, la Journée internationale de la préparation aux épidémies a pour objectif de rappeler l’importance de la coopération... 27.12.2024, Sputnik Afrique

À cette occasion, Sputnik Afrique revient sur les projets sanitaires réalisés par la Russie en Afrique au cours de ces dernières années.D’ici la fin de l'année, Moscou fournira des laboratoires médicaux mobiles à l'Éthiopie, à la République du Congo et à Madagascar, selon Rospotrebnadzor, l'agence sanitaire russe.Le Burundi, l'Ouganda et la RDC utilisent déjà des laboratoires mobiles russes. En novembre, les experts russes ont formé les médecins éthiopiens et malgaches aux interventions lors de situations d'urgence. Au total, 5 laboratoires mobiles anti-épidémiques et deux centres communs de recherche fonctionnent déjà sur le continent africain, a annoncé en septembre Rospotrebnadzor. La Russie coopère avec 10 pays africains dans le cadre de recherches sur des infections particulièrement dangereuses. Des spécialistes russes travaillent dans 2 centres d'étude des maladies infectieuses sur le continent africain.En 2023, lors du sommet Russie-Afrique, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie fournirait 10 laboratoires mobiles et enverrait des centaines de spécialistes dans les pays africains d'ici 2026.

