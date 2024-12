Du 21 au 27 décembre, l'armée russe a détruit des chars Leopard allemands et Abrams américains, renforcé ses positions sur la ligne de front et libéré huit... 27.12.2024, Sputnik Afrique

Les forces russes ont détruit plusieurs chars Leopard et libéré huit localités en une semaine

Les forces russes ont détruit plusieurs chars Leopard et libéré huit localités en une semaine

Les forces russes ont détruit plusieurs chars Leopard et libéré huit localités en une semaine

© Sputnik . Evgueny Biyatov Accéder à la base multimédia Un tir d'artillerie russe sur l'axe de Kherson © Sputnik . Evgueny Biyatov / Accéder à la base multimédia

Du 21 au 27 décembre, l'armée russe a détruit des chars Leopard allemands et Abrams américains, renforcé ses positions sur la ligne de front et libéré huit localités, en République populaire de Donetsk et dans la région de Kharkov.