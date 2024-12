https://fr.sputniknews.africa/20241227/le-niger-accuse-la-france-et-le-nigeria-dun-complot-terroriste-ce-quabuja-refute-1069909779.html

Le Niger accuse la France et le Nigeria d’un complot terroriste, ce qu'Abuja réfute

Paris agit pour déstabiliser le Niger, en finançant des bases militaires au Nigeria et au Bénin, a déclaré le général de brigade Abdourahamane Tiani. Abuja a... 27.12.2024, Sputnik Afrique

La France "a déversé plusieurs milliards de francs CFA" au groupe terroriste Boko Haram "au niveau de Sokoto, Zamfara, Kebbi (au Nigeria), à l’intérieur du Bénin", a déclaré le 25 décembre le dirigeant nigérien dans une interview à RTN.Selon lui, Ahmed Abubakar Rufai, ancien chef du service nigérian de renseignement NIA "était le point focal pour la formation, l’acquisition du matériel et le financement en lien avec le terrorisme".Ces allégations "relèvent uniquement de l’imagination", ont réagi le 26 décembre les autorités nigérianes."Le gouvernement fédéral du Nigeria rejette fermement les allégations formulées dans une vidéo virale par le chef militaire du Niger, le général Abdourahamane Tiani, qui parle d’une collusion inexistante entre le Nigeria et la France pour déstabiliser son pays", a déclaré dans un communiqué Mohammed Idris Malagi, ministre nigérian de l’Information.Le Nigeria exhorte le Niger "à privilégier le dialogue constructif et la collaboration plutôt que de colporter des accusations sans fondement", a lancé le ministre.️La CEDEAO a également réagi en qualifiant ces allégations d’"infondées".

