L’ambassade de Russie ouvrira au Togo en 2025, selon le ministre togolais des Affaires étrangères

Faisant le bilan de la diplomatie togolaise en 2024, Robert Dussey est revenu sur la conférence ministérielle du forum Russie-Afrique. 27.12.2024, Sputnik Afrique

L’événement, qui a eu lieu en novembre dans la ville russe de Sotchi, "a été l’occasion de jeter les bases d’une nouvelle architecture de la coopération" entre Moscou et les États africains, a-t-il dit dans une interview. Il a rappelé que lors de son entretien avec Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, ils ont fait "un tour d’horizon des axes de coopération entre la Russie et le Togo qui feront l’objet d’un suivi plus pointu avec l’ouverture en 2025 d’une ambassade de Russie à Lomé"."Notre ambition est d’avoir des partenaires fiables, disposés à une coopération mutuellement avantageuse", a fait savoir le chef de la diplomatie togolaise, mentionnant également des échanges avec le Qatar, la Chine, l’Afrique du Sud et le Nigeria.

afrique subsaharienne, togo, russie, diplomatie, ambassade, lomé